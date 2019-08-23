Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi

İstanbul
Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.