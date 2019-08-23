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Spor, Futbol

Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi

Turuncu-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı.

Hilmi Sever   | 23.08.2019
Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi

İstanbul

Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

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