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Spor, Futbol

Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Emrah Oktay  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu - AA

İstanbul

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'u ağırladı.

Maçın 4. dakikasında turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

18. dakikada Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

29. dakikada Sambissa'nın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Volkan üzerine gelen topu güçlükle önledi.

33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

71. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Soldan Dubois'nın ortaladığı top, ön direkteki Mehmet Yeşil'den sekerek altıpas içindeki Piatek'e geldi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

89. dakikada Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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