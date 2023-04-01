Başakşehir galibiyet özlemine son verdi

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
19. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Lima'nın penaltı noktası civarına yaptığı ortaya Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
23. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. MKE Ankaragücü ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan soluna uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu rakip ceza sahasında kontrol etmek isteyen Serdar Gürler, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Taylan Antalyalı ile yaptığı verkaçla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, açısını düzeltip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szysz sert vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
58. dakikada MKE Ankaragücü, penaltıdan yararlanamadı. Başkent ekibi, ceza sahasında Zahid'in Duarte'yle girdiği mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sowe'un kullandığı penaltıda üst direğe çarpıp çizgiye düşen top, sola açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Taylan Antalyalı gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in yaklaşık 25 metreden şutunda köşeye giden topu kaleci Gökhan sağına uzanıp kornere çeldi.
67. dakikada konuk ekip beraberliğe çok yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın arka direğe yükselttiği topa kaleci Muhammed dokunamadı, Sowe'un yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşta yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.
Başakşehir 6 resmi maçın ardından kazandı
Bu sezon 13. galibiyetini alan Medipol Başakşehir puanını 44'e yükseltti. Son 6 maçta 5. yenilgisini yaşayan MKE Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.
Turuncu-lacivertli ekip, ligde gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa kupalarında 6 maç aradan sonra kazandı.
Ligin 21. haftasında 29 Ocak'ta Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0, Beşiktaş karşılaşmasını da 2-0 kaybetmişti. İstanbul ekibi, 26. haftada ise VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Belçika ekibi Gent ile eşleşen ve bu karşılaşmalarda bir beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 2 ay sonra bir resmi maçtan galip ayrıldı.
Serdar Gürler 6. golünü attı
MKE Ankaragücü karşısında Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Serdar Gürler, bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.
Serdar, 6 golü bulunan Danijel Aleksic ve Deniz Türüç'ü yakaladı ve turuncu-lacivertli takım adına bu sezon en fazla gol atan oyuncu unvanını iki takım arkadaşıyla paylaştı.
Tolunay Kafkas yenilgiyle başladı
MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçında puanla tanışamadı.
Kafkas yönetimindeki MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta İstanbulspor'u ağırlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.