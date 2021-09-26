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Spor, Futbol

Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Süha Gür   | 26.09.2021
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

8. dakikada Alper Potuk'un savunma arkasına ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ayağında fazla tuttuğu topa dokunan Okaka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine ceza sahası dışından Alberk Koç'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

50. dakikada soldan gelişen atakta Deniz Türüç'ün yandan pasında Okaka topun üzerinden atladı. Arkadan bindirme yapan Visca savunmadan önce ceza sahası içinde kontrol ettiği topla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın şutunda Gökhan'ın müdahale ettiği topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

58. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

61. dakikada Gökhan'ın savunma arkasına uzun topuna hareketlenen Bolasie'nin sağ çaprazdan şutunda, top üstten dışarı gitti.

67. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı sürdükten sonra ara pasıyla topu Okaka ile buluşturdu. Okaka'nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alper, Pohjanpalo ile yaptığı verkaçla içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in yakın direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sağdan sıfıra inen Visca'nın ortasında Okaka, altıpasın gerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 3-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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