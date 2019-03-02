Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Barcelona'dan MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

İspanya futbolunun önde gelen temsilcilerinden Barcelona, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Musa Samur  | 02.03.2019
Barcelona'dan MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

Ankara

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Katalan temsilcisinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Türkiye hesabından yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemi siyah kurdeleyle paylaşıldı. Amblemin altında da "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz." mesajı yer aldı.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmıştı. Kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybederken 23 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

'Keşke o maçı kazanmasaydık da iki kardeşimiz aramızdan ayrılmasaydı'

'Keşke o maçı kazanmasaydık da iki kardeşimiz aramızdan ayrılmasaydı'

MKE Ankaragücü'nün acı günü

Gol düellosunun kazananı MKE Ankaragücü

Futbolda 'El Clasico' heyecanı

Futbolda 'El Clasico' heyecanı
Kral Kupası'nda finalin adı Barcelona-Valencia

Kral Kupası'nda finalin adı Barcelona-Valencia
Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme