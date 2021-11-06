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Spor, Futbol

Barcelona, Xavi Hernandez'i resmen açıkladı

Barcelona Kulübü, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdiğini resmi olarak açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 06.11.2021
Barcelona, Xavi Hernandez'i resmen açıkladı

Madrid

"Eve hoş geldin Xavi" başlığıyla sosyal medyadan ve internet sitesinden açıklama yapan Barcelona, 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Katar'ın El Sadd takımıyla olan sözleşmesi, tazminatı ödenerek feshedilen Xavi'nin 8 Kasım Pazartesi günü basına tanıtılacağı belirtildi.

Barcelona altyapısından yetişen, 17'si A takım olmak üzere 24 sezon Katalan ekibinin formasını giyen Xavi, Lionel Messi'nin ardından İspanyol kulübünde en fazla maç oynayan futbolcu (Messi 778, Xavi 767) olarak biliniyor.

İspanyol basını, 6 yıl aradan sonra Barcelona'ya dönen Xavi'den beklentilerin çok yüksek olduğunu yazıp, genç teknik adamı lige kötü bir başlangıç yapan ve bir maç eksiğiyle 16 puanla 9. sırada yer alan bordo-mavililerin toparlanıp eski günlerine dönmesi için "tek umut" olarak gösteriyor.

Basında ayrıca Barcelona'nın Xavi'yi getirmek için El Sadd Kulübüne 5 milyon avro tazminat ödediği belirtiliyor.

Katalan kulübü, 28 Ekim'de Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ı görevden alarak yerine geçici olarak altyapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

Barjuan, bugün deplasmanda Celta Vigo ile oynanacak karşılaşmada Barcelona'nın başında son kez sahaya çıkacak.

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