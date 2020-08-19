Euro
8.78
Dolar
7.36
BIST 100
1,101.69
Altın
1,988.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarlara müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı maçın Kanal D'den yayınlanacağını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 19.08.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarlara müjde

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı maçın Kanal D'den yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma, Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarlara müjde

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarlara müjde

PSG taraftarının final kutlamaları sırasında 36 gözaltı

PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek

PSG ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde

PSG ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde
Mustafa Cengiz: Kulüpler 'hile-i şeriyye'ye gitmemeli

Mustafa Cengiz: Kulüpler 'hile-i şeriyye'ye gitmemeli
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu