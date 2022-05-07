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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutladı.

Fatih Gazioğlu   | 07.05.2022
Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Ankara

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."

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