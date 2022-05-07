Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Ankara
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.