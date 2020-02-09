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Spor, Futbol

Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Gençlerbirlikli futbolcu Baiano, Trabzonspor ile oynadıkları maçta istemeden Sörloth'un atılmasına neden olduğunu belirterek, Norveçli futbolcu ve bordo-mavili camiadan özür diledi.

Halil İbrahim Avşar   | 09.02.2020
Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı’nda Trabzonspor ile karşılaşmıştı. Trabzonsporlu Alexander Sörloth, kırmızı kart görmesinin ardından oyun dışı kalmıştı. (08.02.2020) Fotoğraf: Esra Hacıoğlu /AA

Ankara

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Maçın son bölümünde Baiano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbeler alan Sörloth, ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolüyle hakem Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

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