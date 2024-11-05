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Spor, Futbol

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçını İskoç hakem John Beaton yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maçta İskoç hakem John Beaton düdük çalacak.

Fatih Erel  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçını İskoç hakem John Beaton yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, AFAS Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak.

Calum Scott'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Andrew Dallas​​​​​​​ VAR ve Portekizli Tiago Martins AVAR görevini üstlenecek.

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