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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Mustafa Kurt   | 14.03.2020
Aytemiz Alanyaspor sahasında kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Morais, ceza sahası içine girdiği an şutunu çekti. Sol direğe çarparak içeriye dönen top Gaziantep FK'li futbolcu Kayode'ye çarparak dışarı çıktı. 

18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Güray Vural'ın arka direğe ortasında, Kayode'nin boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

26. dakikada Bakasetas ile gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Cisse meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, Alanyasporlu futbolcunun topu koluyla kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

42. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tzavellas, topu kafayla içeriye gönderdi. Cisse, müsait pozisyonda yükselerek kafayla yerden sektirerek meşin yuvarlağı ağlara göndermek istedi. Kaleci Günay Güvenç'ten seken topa ayak koyan Caulker takımını öne geçirdi: 1-0.

İkinci yarı

47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa Güray Vural gelişine vurdu; top üstten dışarı çıktı.

69. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın Alanyaspor ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Kayode'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Salih Uçan ile hızlı gelişen atakta Emircan Altıntaş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emircan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.


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