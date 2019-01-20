Aytemiz Alanyaspor sahasında galip

Fotoğraf: AA/Orhan Çiçek

ANTALYA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

1. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ile sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cisse ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu ortaya çevirdi. Arka direkteki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda yan direkten dönerek penaltı noktasına gelen topu Efecan Karaca kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Djalma'nın sağdan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ortaladı. Arka direkteki Junior Fernades'in vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'dan döndü. Pozisyonu takip eden Villafanez topu yeniden kaleye gönderdi ancak savunmada Douglas kafayla topu kale çizgisinden çıkardı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Rybalka'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Cenk Ahmet Alkılıç'ın indirdiği topla sağdan ceza sahasına giren Djalma, Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Djalma, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada Alanya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Efecan Karaca, bekletmeden ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumdaki Junior Fernandes yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

53. dakikada Sivasspor, gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahası içinde topla buluşan Rybalka, Tzavellas'ı geçtikten sonra kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.



56. dakikadaki Sivasspor atağında Ziya Erdal'ın uzun pasını Hakan Arslan arkaya aşırttı. Bu pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammet Demir, son vuruşu yapamadı.



63. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca'nın ortasında, arka direkte Junior Fernades topu Ozan Tufan'a indirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Tolgahan Acar zorlanmadan meşin yuvarlağı kontrol etti.



81. dakika Ozan Tufan orta sahada kaptığı topla hızla rakip yarı sahayı katetti. Ozan'ın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta, top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.



Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

Muhabir: Mustafa Kurt