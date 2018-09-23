Aytemiz Alanyaspor Cisse ile güldü

Fotoğraf: AA/Orhan Akkanat

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Aytemiz Alanyaspor tehlikeli geldi. Baiano'nun kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Efecan Karaca'nın sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. İlhan Depe sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Veysel Sarı'nın ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ufuk Ceylan, meşin yuvarlağı sol köşeden kornere çeldi.

45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Maniatis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan, pasını boş pozisyondaki Cisse'ye gönderdi. İlk anda topa vuramayan Cisse, ardından kayarak meşin yuvarlağı oyun alanında tuttu. Yerde kalan Cisse'nin sağ direğe yakın bir noktada oldukça dar açıdan yerden çektiği şutta top ağlara gitti: 0-1

45+3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortada topu penaltı noktası üzerinde şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin şutunda, kaleci Ufuk Ceylan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Dönen topta müsait pozisyondaki Diagne'nin altıpas içinden vuruşunda Ufuk Ceylan, yerde olmasına rağmen topun ağlara gitmesini önledi.

63. dakikada Veigneau'nun soldan ceza alanına yaptığı ortada rakip savunmadan seken top, Pavelka'nın önüne düştü. Pavelka'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunma oyuncusundan dönen topu önünde bulan Diagne'nin ceza sahasından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.



69. dakikada Diagne, orta saha çizgisinden pasını Trezeguet'ye gönderdi. Trezeguet'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı gitti.



72. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ortasında müsait durumdaki Cisse, altıpas içinde topa dokunamayarak önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.



87. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ceyhun Gülselam, pasını savunmanın arkasına sarkan Cisse'ye gönderdi. Topu kafasıyla önüne indiren Cisse'nin ceza sahasında yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



89. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Trezeguet'nin şutunda top, kaleci Ufuk Ceylan'dan döndü. Dönen topa Eduok vurdu, ardından altıpas içinde meşin yuvarlağa ayak koyan Diagne, fileleri havalandırdı: 1-2. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Yankaya, VAR kararı ile golü geçerli saydı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Muhabir: Emre Doğan