Aytemiz Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Antalya
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını, ceza sahası içinde kaleci Samassa uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu Fatih Aksoy, yere düşmeden tek vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0
19. dakikada Hakem Zorbay Küçük, elverişsiz hava şartları nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. Ertelenen Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, bugün 16.00'da 19. dakikada başladı.
34. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına Appindangoye'nin gönderdiği topa Gradel hareketlendi. Kaleci Marafona çıkarak son anda rakibinin ayağından topu almayı başardı
40. dakikada sol kanattan ceza sahsı içine giren Babacar, yerden pasını Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden Berkan Kutlu'ya çıkardı. Berkan Kutlu'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top direğin yanından dışarı çıktı.
45+2. dakikada Alanyaspor'un soldan geliştirdiği atakta Davidson sol çaprazdan ceza sahasına girerek, şutunu çekti. Caner Osmanpaşa'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
52. dakikada sol kanttan kullanılan serbest vuruşta Salih Uçan topu ceza sahasına ortaladı. Caulker'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta alanda gelişen atakta Salih Uçan'ın pasına hareketlenen Babacar'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
66. dakikada gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın, karambol sonrası önüne gelen topla ceza yayına kadar girerek şutunu çekerken, kaleci Morafona meşin yuvarlağı çıkardı.
70. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in soldan ceza sahasına ortası sonrası arka direkte Kayode'nin vuruşunda, kaleci Marafona topu çeldi. Dönen topu Yatabere tamamlamak istedi ancak Marafona tehlikeyi önledi.
87. dakikadaki Sivasspor atağında Alanyaspor ceza sahasına soldan giren Gradel, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük, ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.
90. dakikada Sivasspor penaltıdan golü buldu. Topun başına ikinci kez geçen Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
90+3. dakikada Sivasspor'dan Gradel, serbest atışta topu ceza sahasına ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.