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Spor, Futbol

Avrupa'da muhtemel rakipler belli oldu

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları çekildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.08.2019
Avrupa'da muhtemel rakipler belli oldu

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Medipol Başakşehir, 3. eleme turunu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu: 

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)

Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)

Lig yolu:

Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna) 

Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre 3. eleme turunu geçmesi halinde Trabzonspor, Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan), Yeni Malatyaspor da Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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