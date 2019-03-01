Avrupa'da derbi ve zorlu maçlar haftası

Avrupa futbolunda yarın ve 3 Mart Pazar günü, birçok önemli karşılaşma oynanacak.

Futbolseverler, İspanya, İngiltere, İtalya ve Portekiz liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmaları ve derbileri izleme şansı elde edecek.

La Liga'nın 26. haftasında yarın oynanacak "El Clasico" mücadelesinde lider Barcelona, Real Madrid'e TSİ 22.45'te Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk olacak. Ligde Katalan temsilcisinin 9 puan gerisinde 3. sırada yer alan Real Madrid, şampiyonluk mücadelesine devam edebilmek amacıyla galibiyet için sahaya çıkacak.

Serie A'nın 26. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasında Lazio, Olimpiyat Stadı'nda milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'yı ağırlayacak. Mücadele, yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde pazar günü oynanacak önemli karşılaşmada ise ikinci sıradaki Napoli, lider Juventus'u San Paolo Stadı'nda TSİ 22.30'da ağırlayacak.

Premier Lig'de iki derbi

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında bu hafta sonu iki derbi karşılaşması yapılacak. "Kuzey Londra" derbisinde zirve mücadelesi veren Tottenham, Arsenal'i yarın TSİ 15.30'da Wembley Stadı'nda konuk edecek.

Pazar günü oynanacak "Merseyside" derbisinde ise lider Liverpool, TSİ 19.15'te Goodison Park'ta milli oyuncu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ın konuğu olacak.

Portekiz Premier Lig'in 24. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren takımların karşılaşmasında 57 puanla lider Porto, 56 puanla ikinci sırada yer alan Benfica'yı yarın TSİ 23.30'da Dragao Stadı'nda ağırlayacak.