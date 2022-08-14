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Spor, Futbol

Austria Wien-Fenerbahçe maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçında Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.08.2022
Austria Wien-Fenerbahçe maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı 38 yaşındaki Siebert yönetecek.

Mücadelede, Siebert'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

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