Atiker Konyaspor sahasında kazandı

KONYA

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

4. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, topa yükselen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada Mbaye'nin pasında Trezeguet'in sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.

25. dakikada Traore'nin kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

34. dakikada Opanasenko'nun ceza sahası içine gönderdiği topa dokunamayan Ömer Ali Şahiner'den seken top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas içinden vuruşunda top yandan auta gitti.

36. dakikada Eduok'un ceza yayı üzerinden plasesinde, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Defansın hatasını değerlendiren Jahovic, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0

59. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

64. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası çizgisinden çektiği şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

69. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda defanstan dönen top Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

70. dakikada konuk ekip öne geçti. Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Diagne, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2

73. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içine gönderdiği topu Skubic kafayla Jahovic'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

82. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Volkan Fındıklı topu altıpasa indirdi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlağı Fofana ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Muhabir: Basir Gülüm, Abdullah Doğan