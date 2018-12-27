Atiker Konyaspor ilk yarıdan memnun

KONYA - Basir Gülüm

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 8. sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, sezon sonu hedefini daha üst sıralar olarak belirledi.

Konya ekibi, evinde 3-2'lik Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle başladığı sezonun ilk yarısını 25 puanla tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 12. haftada yollarını ayıran Atiker Konyaspor, takımın başına Aykut Kocaman'ı getirdi.

Oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Konyaspor, ligin ilk yarısını 8. sırada bitirdi.

Söz konusu 17 müsabakada 23 gol atan ve kalesinde 20 gol gören yeşil-beyazlılar, 2'si iç saha 2'si dış saha olmak üzere 4 yenilgi aldı. Konyaspor, evinde 14, deplasmanda ise 11 puan topladı.

Başkan Kulluk'tan ilk yarı değerlendirmesi

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında çok iyi performans sergilediklerini söyledi.

Başkan Kulluk, "Sezonun ilk yarısı itibarıyla topladığımız 25 puanın küçümsenemeyecek bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Ligin ikincisi ile aramızda 4 puanlık bir fark görünüyor. Akhisarspor ile oynadığımız son karşılaşmayı kazanmış olsak tarihimizin en iyi ilk yarı performansına ulaşmış olacaktık." diye konuştu.

"Türkiye Kupası'na erken veda bize yakışmadı"

Hilmi Kulluk, en çok üzüldükleri konunun ise Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda veda etmeleri olduğunu vurguladı.

Atiker Konyaspor'un son yıllarda özellikle Türkiye Kupası'nda ağırlığını hissettirdiğine dikkati çeken Kulluk, "Kupada ağırlığımızı hissettirdiğimiz bir dönemde öngöremediğimiz erken veda bize yakışmadı." dedi.

"Futbolcularımızın kazanma hırsından memnunuz"

İlk yarıda beraberlikle biten çok fazla maçlarının olduğunu anımsatan Hilmi Kulluk, şöyle devam etti:

"Spor Toto Süper Lig'in ilk 10 haftasında içeride ve dışarıda beraberlikle ayrıldığımız tüm karşılaşmalarda üç puan alabilecek düzeyde performans ortaya koyduk. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü puan kayıpları yaşadık. Özellikle üstünlüğümüzü kabul ettirdiğimiz ve skor olarak da öne geçtiğimiz karşılaşmaları kazansak, puan cetvelinde kendimize lig liderinin hemen arkasında yer bulacaktık. Ne yazık ki olmadı. Ancak futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele gücü ve kazanma hırsından son derece memnunuz."

"Yeni stratejilerle hedeflerimize doğru ilerleme düşüncesindeyiz"

Başkan Kulluk, Galatasaray maçı ile Konyaspor camiası için yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aykut hocamızın realist bakış açısı ve yönetimimizin kararlı duruşuyla önümüzdeki yıllar için yeni ve ayağı yere basan, sağlam hedefler belirledik. Bu dönem bize hangi kapıları açacak, hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Özellikle ligin ikinci yarısında çok daha güçlü ve ne yaptığını bilen bir Atiker Konyaspor izleteceğimize inancımız tam. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile takımın son durumu ve gelecekle alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Mali disiplini elden bırakmadan, mevcut şartları da koruyarak maç maç ilerlemek ve her hafta sonunda bulunduğumuz konumla ilgili durum değerlendirmesi yapıp, yeni stratejilerle hedeflerimize doğru ilerleme düşüncesindeyiz."

Ligin ikinci yarısına Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları karşılaşma ile başlayacaklarını anımsatan Kulluk, devreye güçlü bir giriş yapmak istediklerini sözlerine ekledi.