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Spor, Futbol

Arnavutköy Belediyepor, TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.

Murat Asil   | 24.05.2022
Arnavutköy Belediyepor, TFF 2. Lig'e yükseldi

Kayseri

Artvin Hopaspor, müsabakanın 87. dakikasında Ali Say ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+3. dakikada Samet Günhan ile golü bulan Arnavutköy Belediyespor, adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

Maçın sona ermesinin ardından Arnavutköy Belediyespor'lu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

Arnavutköy Belediyespor, kupasını aldı

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Arnavutköy Belediyespor, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

İstanbul ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı verdi.

Seremonide büyük sevinç yaşayan Arnavutköy Belediyesporlu futbolcular, kupayla tribüne giderek mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

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