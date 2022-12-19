Arjantin'in zaferi dünya basınında
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'in şampiyon olması dünya basınında geniş yer aldı.
Berlin/Londra
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'in şampiyon olması, Alman ve İngiliz basınında geniş yer aldı.
Kicker dergisinin, "Messi'nin taç giymesi" başlığıyla verdiği haberde, Arjantin'in 36 yıl sonra penaltı atışları sonrası şampiyonluğu kazandığı belirtilerek, "Albiceleste'nin (Arajantin Milli Takımı) lideri, nihayet hayallerinin hedefinde" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin şampiyon olmadan önce Dünya Kupası’nda 26 kez forma giyerek eski Alman futbolcu Lother Matthaeus’a ait turnuva tarihinin en fazla maç oynama rekorunu kırdığı hatırlatıldı.
Derginin başka bir haberinde ise "Nefes kesen final" başlılığı kullanılarak, Arjantin'in hak ederek karşılaşmayı kazandığı aktarıldı.
Bild gazetesi, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması haberini birinci sayfasında, "Messias" (Mesih) başlığını kullanarak duyurdu. İç sayfada ise "Kurtardı!" başlığıyla aktarılan haberde, "Sonunda yüzyılın finalinden sonra Dünya Kupası, Messi'nin." denildi.
Süddeutsche Zeitung gazetesinde de birinci sayfadan, çevresinde takım arkadaşlarının yer aldığı Messi'nin Dünya Kupası'nı havaya kaldırdığı bir fotoğrafa yer verilip, "Taç giyme finali" başlığı atıldı. Fotoğraf altına ise, Lionel Messi'in son Dünya Kupası maçında Arjantin'e, Fransa karşısında üçüncü Dünya Kupası'nı kazandırdığı kaydedildi.
İngiliz basını
İngiltere'de The Guardian, The Times, The Daily Telegraph, Financial Times, The Daily Express ve The Sun başta olmak üzere ülkede yayın yapan gazetelerin büyük çoğunluğu birinci sayfasında 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'e yer verdi.
The Guardian gazetesi, birinci sayfasında, finalde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi'nin kupayı kaldırdığı anın fotoğrafını, "Şampiyonlar! Messi'nin en büyük zaferi" başlığıyla paylaştı.
The Sun gazetesi ise birinci sayfasının tamamını Arjantin'in zaferine ayırdı. Gazete, bu yılki Dünya Kupası için, "1966’dan bu yana en büyük Dünya Kupası finali" yorumunda bulundu ve Messi'nin kupayı kaldırdığı fotoğrafa yer verdi. 1966 FIFA Dünya Kupası'nı İngiltere kazanmıştı.
Messi'nin zafer fotoğrafına yer veren Daily Mirror gazetesi, "Bugüne kadarki en büyük final maçı", Financial Times gazetesi de "Messi'nin tacı"yorumunda bulundu.
The Daily Telegraph gazetesi, Arjantin'in zaferini Messi'nin kupayı kaldırdığı fotoğrafla okurlarına aktarıp, "Messi, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası finaliyle dünyanın en iyisi olduğunu ispatladı" değerlendirmesinde bulundu.
The Times gazetesi de birinci sayfasında Arjantin'in zaferine yer vererek, "Dünya Kupası destanı Messi'nin zaferiyle sona erdi" ifadelerini kullandı.
İtalyan basını, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini manşetlerden gördü
2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in bu başarısı, İtalyan basınında geniş şekilde yer aldı.
La Gazzetta dello Sport, "Messi, Tanrı'nın ayağı" manşetini atarken, Arjantin'in tüm zamanların en iyi finalinden Dünya Şampiyonu olarak çıktığını yazdı.
Gazetenin final maçına ilişkin haberinde "İnanılmaz bir maç. Leo (Messi) kariyerinde eksik olan kupayı tamamlayarak Maradona'ya ulaşıyor. Leo kariyerini mükemmel şekilde tamamladı. 36 yıl önce Maradona'nın yaptığı gibi halkına Dünya Şampiyonluğunu getirdi." ifadelerini kullandı.
Fransa'nın teknik direktör Didier Deschamps'ın oyuna gençleri almasıyla 2-0'dan döndüğü, ancak penaltılarda yıkıldığı belirtildi.
Corriere dello Sport gazetesi "MaraDoha" manşetiyle Arjantin'in Katar'da kazandığı Dünya Şampiyonluğunu, Messi'nin Dünya Kupası'nı öptüğü fotoğrafla verdi.
Gazetenin ilk sayfasında, "Messi, Diego gibi. Dünya Kupası, Fransa’yı penaltılarda yenen Arjantin'e" ifadesi kullanıldı.
Haberde, "Çok güzel bir final maçıydı. Deschamps'a Mbappe'nin hat-trick'i yetmedi. Leo, iki gol attı ve tarihe geçti." ifadeleri yer aldı.
Diego Maradona’nın futbolculuğu döneminde uzun yıllar formasını giydiği Napoli’de de Arjantin’in zaferinin kutlandığı belirtilen haberde, Messi’nin Dünya Kupalarında boy gösterdiği 16 yılın ardından zaferini ilan ettiği kaydedildi.
Arjantin'in 36 yıl sonra Katar'daki şampiyonada gelen Dünya Kupası zaferi, İtalya'nın spor basını dışında ulusal gazetelerin manşetlerine de yansıdı.
Corriere della Sera; "Messi, Arjantin'i dünyanın çatısına taşıyor" La Repubblica; "Efsaneler arasında. Arjantin, Fransa'yı penaltılarda yenerek 3. kez Dünya Şampiyonu", La Stampa; "Dünyanın kralı", Il Messaggero gazetesi; "Messi: Dünya O’nun ayakları altında", ANSA haber ajansı, "Arjantin Dünya Şampiyonu, Messi dünyanın çatısında" manşetleriyle Arjantin’in başarısını okuyucularına aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.