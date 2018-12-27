Antalyaspor'un hedefi ilk 10

ANTALYA - Sinan Özmüş

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, attıkları 19 gole karşılık kalelerinde 21 gole engel olamadı.

İç sahada 12 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 9 gol yedi. Deplasman maçlarında daha başarılı sonuçlar alan ve 15 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 9 gol attı, ağlarında 12 gol gördü.

Antalyaspor, Süper Lig'de geçen sezon ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlamıştı.

"Herkesin beklentisinin üzerinde ilk yarıyı tamamladık"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kırmızı-beyazlı takımla ilgili "Ligde kalması zor." iddiaları olduğunu belirtti.

Ligin üçüncü haftasında göreve gelen Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetimin ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ın çok doğru ve düzgün işler yaptığını ifade eden Süğlün, "Takım bütünlüğünü sağlayarak, herkesin beklentisinin üzerinde 6. sırada ve 27 puanla ilk yarıyı tamamladık." diye konuştu.

Süğlün, göreve geldikleri zaman bulunan maddi problemlerin artarak devam ettiğinin altını çizerek, bu sorunların çözümü için kulüp başkanı Öztürk'ün ailesinin çok büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti.

Yapılan fedakarlıklar ile takımdaki bütünlük ve beraberliğin başarıyı getirdiğini anlatan Süğlün, "Futbolcu topluluğumuz gerçekten çok özel, değerli ve kaliteli. Bakarsanız takımda sivrilen oyuncu yok. Onları ancak takım olarak görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mütevazı bir kadroyuz"

Basın sözcüsü Süğlün, bu sezon çok enteresan bir lig yaşandığını ifade ederek, lider Medipol Başakşehir arayı biraz açsa da lig ikincisi ile aralarında sadece 2 puan bulunduğunu dile getirdi.

Süğlün, düşme potasındaki takımlarla da aralarında 10-12 puan fark olduğunu vurgulayarak, "Üç puanlı sistemde bu çok büyük bir fark değil. O yüzden Avrupa kupaları ve şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. Mütevazı bir kadroyuz, kaliteli, mütevazı oyuncularımız var. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısına göre ikinci devre fikstür avantajları olduğunu, sıralamada Antalyaspor'un altında olan takımlardan Akhisarspor hariç tamamıyla kendi sahalarında oynayacaklarını dile getiren Süğlün, devre arası kampının 4 Ocak'ta kendi tesislerinde başlayacağını kaydetti.

"Transfer düşüncemiz yok"

Murat Süğlün, devre arasına girmeden önce oyuncuları Olcan Adın'la sözleşmelerini karşılıklı ve iyi niyet çerçevesinde feshettiklerini vurgulayarak, Brezilya asıllı Belçikalı oyuncuları Danilo'nun da kendisine özel ödeme istediğini, ancak kabul edilmeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Devre arasında takımdan gidecek oyuncuların olabileceğini belirten Süğlün, "Ancak takımdan ayrılacakların yerine oyuncu alabiliriz. Şu anda direkt 'Şu transferi yapacağız.', 'Bu mevkiye şunu alacağız.' diye bir transfer seçeneğimiz yok. Böyle bir düşüncemiz de yok ancak ayrılan oyuncularımız olursa onların yerine alabiliriz." ifadelerini kullandı.