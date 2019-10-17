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Spor, Futbol

Antalyaspor'da 'milli' beklenti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk, sadece altyapıdan oyuncu yetiştirerek değil, transfer ettikleri oyuncularda da genç oyuncu yatırımını göstermek istediklerini belirterek, "Milli takım tarafından yakından izlenmesi gereken bir takım olduk." dedi.

Bekir Bektaş   | 17.10.2019
Antalyaspor'da 'milli' beklenti

Antalya

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı açıklamada, ligde ilk hafta aldıkları bir deplasman galibiyetinin ardından kendilerinin de beklemedikleri bazı puan kayıpları yaşadıklarını ancak şu anda takımın gidişatının iyi olduğunu söyledi.

Son iki maçlarını kazandıklarını, özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında deplasmanda alınan galibiyetin takıma moral verdiğini aktaran Öztürk, "Geçen senelerde çalıştığım takımlardan bence hem karakter hem kalite olarak en iyisi bu; ki çok üst düzey oyuncuların olduğu takımlarda da başkanlık yaptım. İnşallah sezon sonunda da bunun meyvesini göreceğiz. Gençlerbirliği maçı, son iki haftada iyi bir gidişatlarının olması ve bunu devam ettirebilmek adına çok önemli. Galip gelebilmek istiyoruz. Onun için de ciddiyet önemli ve bu ciddiyeti de takımın sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncu yatırımları sürecek

Genç oyunculara yönelik yatırımların süreceğini anlatan Öztürk, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da gençlere şans vermesinin bu yönden çok iyi olduğunu bildirdi.

Yapılanma olarak da buna daha fazla yöneldiklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Ufuk transferi bunun en büyük göstergelerinden biri. Ufuk'u alıp oynatmak da ayrı bir artı bizim için. Gelip direkt ilk 11 oyuncusu gibi oynaması önemli, ki şu anda tüm maçlarda oynamış bir oyuncumuz olarak yer alıyor kadroda. Kulüp felsefesi olarak artık böyle devam edeceğiz. Hocamız da bu kulüp felsefesini destekliyor. O da geçen sene yaptığı hamlelerle Doğukan, Bahadır gibi, bunu göstermişti. Bunu daha fazla devam ettirerek hatta genişleterek, sadece altyapıdan genç oyuncuları yetiştirerek değil, transfer ettiğimiz oyuncularda da bu genç oyuncu yatırımını göstermek istiyoruz."

"Milli takım tarafından yakından izlenmesi gereken bir takım olduk"

Nazım Sangare'nin milli takımda olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğuna değinen Öztürk, Nazım'ın, oynamasa da sürekli milli takıma çağrılan bir oyuncu konumuna geldiğini belirtti.

Aldıkları sonuçlar nedeniyle milli takımla da gurur duyduklarını dile getiren Öztürk, "Zaten gençlere yatırımımızdaki amaçlardan biri de ülkemize faydası. Bu da gördüğümüz şekilde şu anda Ufuk olsun, Bahadır olsun bunlar lig başından beri artık hem takımımızda hem ligde önemli oyuncular seviyesine geldi. İnşallah onları da ilerleyen dönemlerde milli takımımıza kazandırabileceğiz. Bence artık milli takım tarafından yakından izlenmesi gereken bir takım olduk." ifadelerini kullandı.

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