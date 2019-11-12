Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Antalya
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, görevini bıraktı.
Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Tecrübeli teknik adam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara, sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sayın Ali Şafak Öztürk'e, bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler."
2018-2019 sezonunda Antalyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, takımıyla çıktığı 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.
Antalyaspor ayrılığı resmen açıkladı
Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir kan değişikliği yaşanması gerektiğine olan inanç doğrultusunda, Bülent Korkmaz'a teşekkür edildiği belirtilerek, "Antalyaspor'umuzda 13 Haziran 2018 tarihinden bu yana görev yapan teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
Bülent Korkmaz'ın, mali ve idari açıdan zor günler yaşanan 2018-2019 sezonu başında göreve geldiği hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Aldığı sorumluluğu başarıyla üstlenen, futbol kamuoyunun beklentisinin aksine ligin son haftasına kadar Avrupa kupalarına katılabilme heyecanını yaşatan, altyapıya önem vererek geçmişte hiç olmadığı kadar genç oyuncuyu A takımımıza kazandıran, Süper Lig'in en genç oyuncusunu oynatan kulüp olarak Türk futbol tarihinde kırılan rekorun sahibi olmamızı sağlayan Bülent Korkmaz ile ekibine teşekkürü borç biliriz."
Teknik direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Antalyaspor'daki görevini bıraktığını açıklamıştı.
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