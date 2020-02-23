Antalyaspor Malatya'da kazandı

Malatya
Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.
4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.
29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
İkinci yarın
67. dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Donald'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
89. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yeniden öne geçti. Ceza yayının sağından Charles'in ortasında arka direkte Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2
90+6. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına doğru gönderilen topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağa Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, topu kornere çeldi.
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.