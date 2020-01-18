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Spor, Futbol

Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski ile prensip anlaşmasına vardı.

Sinan Özmüş   | 18.01.2020
Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

Antalya

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski ile prensip anlaşmasına vardı. 

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür görüşme halinde oldukları 34 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi. 

Süğlün, gece yarısı uçakla Antalya'ya gelecek olan Alman futbolcuyla pazar ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacaklarını kaydetti. 

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti. 

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