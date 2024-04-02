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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Ligi 31. haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Antalyaspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1 sona erdi.

Süleyman Elçin  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Antalyaspor ile MKE Ankaragücü berabere kaldı

Antalya


İlk yarı 

7. dakikada ceza sahasına giren Pedrinho'nun pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.

12. dakikada Bassogog'un sol kanattan ortasına hareketlenen Ali Kaan'ın kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

23. dakikada sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Larsson, topu penaltı noktası üzerindeki Safuri'ye bıraktı. Uygun pozisyondaki Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle uzaklaştırdı.

39. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

64. dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

77. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sowe'nin yerden şutunu kaleci Leite, ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

79. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Chatzigiovanis'in yerden vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu, Antalyasporlu futbolcular uzaklaştırdı.

Karşılaşma,1-1 sona erdi.

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