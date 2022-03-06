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Spor, Futbol

Antalyaspor evinde kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Oktay Özden   | 06.03.2022
Antalyaspor evinde kazandı

Antalya

5. dakikada Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Floranus'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0

59. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

72. dakikada Pedro Henrique'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

76. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada Gradel'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 kazandı.

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