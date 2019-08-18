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Spor, Futbol

Antalyaspor deplasmanda 3 puanı aldı

Antalyaspor, Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Göztepe'yi deplasmanında 1-0 yendi.

Ali Korkmaz   | 18.08.2019
Antalyaspor deplasmanda 3 puanı aldı

Izmir

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Göztepe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

15. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin yaptığı ortada, sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hakan Özmer'in şutunda direkten dönen meşin yuvarlağı Göztepeli oyuncular uzaklaştırdı.

29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bahadır Öztürk'ün aktardığı topu takip eden Diego, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada Mukairu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Yalçın Kayan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Derdiyok'un dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

83. dakikada Serdar Özkan'ın çabuk kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Chahechouhe'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere gitti.

87. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içindeki Leo'nun kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı. 

Müsabakada Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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