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Spor, Futbol

Antalyaspor Başkentte kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Erkan Tiryaki   | 31.01.2021
Antalyaspor Başkentte kazandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı 

53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ceza sahasının solundan altıpasın içine gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Sam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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