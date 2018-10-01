Antalyaspor Ankara deplasmanında galip

ANKARA
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
5. dakikada konuk ekip Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in önünü boşalttıktan sonra ceza yayından yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Hopf'ta kaldı.
18. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden seken top uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu.
24. dakikada Yekta Kurtuluş'un kaptırdığı top sonrası gelişen MKE Ankaragücü atağında Mokhtar, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Antalyaspor kalecisi Boffin topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada MKE Ankaragücü'nde Putsila uzaktan şansını denedi. Belaruslu futbolcunun hafif sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
58. dakikada Antalyaspor, Diego ile farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi. Hakan Özmert'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta boşta kalan Diego, müsait pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.
63. dakikada bu kez MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Bifouma'nın pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan El Kabir'in şutunda top dışarı gitti.
66. dakikada Bifouma'nın ceza yayından yaptığı sert vuruşta Antalyaspor kalecisi Boffin gole izin vermedi.
68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Bifouma'nın ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda Boffin, meşin yuvarlağı direğin hemen yanından çıkardı.
71. dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Doukara'nın şutunda kaleci Hopf topu kornere çeldi.
86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cerci, ortasını ceza sahasına yaptı. Altıpasta yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
90+4. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert, mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Hakan'ın ceza sahasında kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
Antalyaspor, ilk yarıda bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Muhabir: Halil Ibrahim Avsar