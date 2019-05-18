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Spor, Futbol

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Oktay Özden   | 18.05.2019
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı AA/Mustafa Çiftçi

Antalya

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçmeyi başardı. 

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Amilton'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza sahasına yerden sert ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

25. dakikada Murat Yıldırım'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırtarak kaleye göndermek istedi. Kademeye giren Antalyaspor savunması, topu kornere attı.

30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı. 29'uncu dakikada Bifouma, Celustka'yla girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Arda Kardeşler'in Antalyaspor lehine verdiği serbest vuruş kararına itiraz edince sarı kart gördü. Bifouma, itirazlarına devam edince Arda Kardeşler, bu futbolcuya bir dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Doğukan Sinik'in ortasında Guilherme'nin uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Charles'ın sert vuruşunda, Aleksic'e çarpan meşin yuvarlak kale direğinin yanından kornere çıktı.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Chico'nun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Harun Alpsoy'un sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan, topu kornere çeldi. 

55. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Harun Alpsoy'un pasında ceza sahasındaki Mevlüt Erdinç, şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 

65. dakikada Antalyaspor skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattaki Amilton'un yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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