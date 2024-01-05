Antalya'da golsüz beraberlik

Antalya
16. dakikada Antalyaspor'un golüi VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge, önce gol kararı verirken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Saric'in topu elle kontrol ettiği tespit edildi.
25. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec, topu penaltı noktası üzerindeki Novais'e attı. Uygun pozisyondaki Novais'in sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
36. dakikada Oğuz Aydın, rakip savunma oyuncusunun hatasıyla önünde bulduğu topu bekletmeden kale önündeki Novais'e attı. Novais'in vuruşunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
45+4. dakikada Bytyqi'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya Jehezkel'in bekletmeden sert vuruşunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
65. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Yusuf Özdemir'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
77. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Larsson'un şutunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Bitexen Antalyaspor cephesi
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, yaklaşık 3 gündür takımla çalıştığını söyledi. Takıma alışma aşamasında olduklarını ifade eden Yalçın, oyuncularının özelliklerini tanımaya çalıştığını kaydetti. Bu durumun yaklaşık 20 gün sürebileceğini dile getiren Yalçın, karşılaşmanın kendileri açısından çok da olumlu geçmediğini vurguladı.
Zaman zaman üstünlük kurdukları dakikalar olduğu gibi rakibe de pozisyon verdikleri anların olduğuna işaret eden Yalçın, "Basit hatalardan pozisyon verdik. Erken attığımız bir gol vardı. VAR'dan döndü. Bilmiyorum ne kadar el vardı. Baktık pozisyona bence gri bir pozisyondu. Ağır bir karardı bence." dedi.
Oyunlarını geliştirmek durumunda olduklarını aktaran Yalçın, "Bunu da kısa bir süre zarfında yapmamız gerekiyor. Bugün için oyuna baktığımız zaman 1 puan iyi gibi duruyor. İnşallah önümüzdeki maçta bunu telafi ederiz. İkinci topları kazanma, temaslı oynama, topun bizde kalması noktasında eksiklerimiz var. Kendi sistemimizi oturtmak için biraz zaman gerekiyor. Nuri hocanın sistemine ufak dokunuşlar yaparak gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Corendon Alanyaspor cephesi
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 90 dakika boyunca kontrolü ellerinde tutan tarafın kendileri olduğunu söyledi.
Rakibe verdikleri pozisyonlar olduğu gibi değerlendiremedikleri pozisyonlar da olduğuna dikkati çeken Tekke, oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydetti.
Antalyaspor'un yeni teknik direktörüyle coşkulu oynayacağını beklediklerini aktaran Tekke, "Nitekim de zaman zaman öyle oldu. Baskılarının çoğunu çok rahatlıkla kırabildik. Basit pas hatalarından dolayı kalemizde gördüğümüz pozisyonlar da var. Oynadığımız karşılaşmalar arasında en fazla pozisyona girdiğimiz maç diyebiliriz. Aldığımız 1 puan gayet değerliydi. Oyunumuzun gelişimini görmek çok daha değerliydi. Oyunumu daha yukarılara taşımalıyız." dedi.
Tekke, ocak ayında üst üste maçlar yapacakları için zorlu bir sürece gireceklerini, bu nedenle tempolarını yükseltmeleri gerektiğini kaydetti.
Tekke, Antalyaspor'da göreve başlayan Sergen Yalçın ve ekibine de başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.