Antalya'da golsüz beraberlik

Antalya
3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.
18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
46. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
49. dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere gönderdi.
51. dakikada Adnan Januzaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Wright'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere gönderdi.
61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
83. dakikada Larsson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Şahin:Matematiksel olarak yarış devam ediyor
Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçı kazanmak istediklerini, en az bir puan hedefini ise gerçekleştirerek sahadan ayrıldıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, bu sezon iç sahadaki son maçlarını oynadıklarını belirtti.
Şahin, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Çok pozisyona girdik. Bir puanı da hedeflemiştik, onu aldık. Önümüzdeki Fenerbahçe maçına hazırlanıp işi bitirmek istiyoruz. Matematiksel olarak yarış devam ediyor. Altımızda başka takımlar da var. O yarışın içinde en avantajlı takım biziz. Çok karamsar değilim. Ben takımıma güveniyorum. Büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Son maçımızı Girensunspor'la oynayacağız." diye konuştu.
Haji Wright'ın karşılaşmada tribünlerden ıslıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, ABD'li forvetin yakın zamanda baba olduğunu, taraftarın tepkisine şaşırdığını dile getirerek, "Bir daha olmayacağını düşünüyorum. Bizim için yaptıkları ortada. Çok rahat başka takımlara transfer olabilirdi, bizi tercih etti. Vefa, insanlık çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, geçen sezon iç sahada çok daha iyi oynadıklarını, bu sezon sahalarında gereksiz çok puan verdiklerini, "en çok içini yakan" mücadelelerin Kasımpaşa ve Sivasspor maçları olduğunu vurguladı.
Her zaman ayakları yere basan biri olduğunu vurgulayan Şahin, hiçbir zaman "Antalyaspor'un hedefi ilk 5" ifadesini kullanmadığını söyledi.
Şahin, Antalyaspor ile sözleşmesinin devam ettiğini, Antalya'yı çok sevdiğini, sezon sonunda kulüp başkanı ve yönetimle değerlendirme yapacaklarını kaydetti.
Antalyaspor tarihinde en çok öz eleştiri yapan teknik adam olduğunu savunan Nuri Şahin, "Antalyaspor'da transferleri sadece Nuri Şahin yapmıyor. Yönetim, hoca hep beraber yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde her transfer tutmaz. Borussia Dortmund'a ömrümü verdim. İnanın bana Dortmund da transferde büyük hatalar yaptı. Transferde hiçbir kulüpte başarı yüzde 100 olmaz. Hata yaptık mı yaptık ama doğruları göz ardı etmemek lazım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.