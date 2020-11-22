Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum - Kızılay Meydanı Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum - Cumhuriyet Meydanı
logo
Spor, Futbol

'Antalya derbisi'nin galibi Alanyaspor

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Süleyman Elçin   | 22.11.2020
'Antalya derbisi'nin galibi Alanyaspor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. 

4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.

55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı. 

84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti

Benzer haberler

MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da galibiyetle başladı

'Antalya derbisi'nin galibi Alanyaspor

Göztepe, MKE Ankaragücü'nü yenerek 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı

Göztepe, MKE Ankaragücü'nü yenerek 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı
İttifak Holding Konyaspor 3 puanın sahibi oldu

İttifak Holding Konyaspor 3 puanın sahibi oldu
Hatay'ta beraberlik

Hatay'ta beraberlik