Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,103.60
BTC/USDT
30,459.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Spor, Futbol

Antalya derbisinde gülen taraf Antalyaspor oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Antalya derbisinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

Oktay Özden  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Antalya derbisinde gülen taraf Antalyaspor oldu

Antalya

15. dakikada Wright'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

21. dakikada konuk ekip öne geçti. Cavaleiro'nun pasında topla buluşan Ahmed Hassan, ceza sahasına girip kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skorda eşitliği sağladı. Larsson'un sağ kanattan ceza alanı sol çaprazında topla buluşturduğu Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak, Pereira'ya çarpıp kaleci Runarsson'un solundan filelere gitti: 1-1.

39. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ndao'nun ceza sahası dışından düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.

50. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

64. dakikada Emrecan Uzunhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Larsson'un kafa vuruşunda, kaleci Runarsson golü önledi.

85. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Wright'ın sağ çaprazdan pasında sol çaprazda topla buluşan Bertuğ Yıldırım, kaleci Runarsson'un sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Wright'ın ceza sahasından şutunda top direkten döndü.

Antalya derbisini Fraport TAV Antalyaspor, 3-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit savcı Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Bakan Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıyı lanetledi
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu

Benzer haberler

Lider Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

Lider Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

Antalya derbisinde gülen taraf Antalyaspor oldu

THY dünya futbolunun üç efsane ismini yeni reklam filminde buluşturdu

Ülke ülke gezerek geleneksel Türk müziğini tanıtıyor

Ülke ülke gezerek geleneksel Türk müziğini tanıtıyor
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu

Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor

Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet