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Spor, Futbol

Antalya derbisinde Alanyaspor kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçını ev sahibi takım 3-2 kazandı.

Mustafa Kurt   | 14.10.2022
Antalya derbisinde Alanyaspor kazandı

Antalya

10. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın solda kullandığı köşe vuruşunda Fatih Akyol, arkaya çevirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Alperen Uysal iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Candeias son anda dokunamadı.

30. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Runarsson iki hamlede kurtardı.

44. dakikada Alanyaspor öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Leroy Fer'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topu Antalyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışına yönelen meşin yuvarlağı, Lusamba sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 2-0

57. dakikada Antalyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Cemali Sertel'in ceza sahasına gönderdiği ortayı topa iyi yükselen Wright kafayla filelere gönderdi: 2-1

70 dakikada Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Leroy Fer'in vuruşunu kaleci Alperen Uysal çıkardı. Defansın uzaklaştırmak istediği pozisyonda yaşanan karambolde Doumbia'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

88. dakikada Antalyaspor'da Wright farkı bir kez daha bire indirdi. Antalyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mustafa Erdilman'ın araya attığı topla Wright kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



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