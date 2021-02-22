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Spor, Futbol

Ankaragücü ve Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Erkan Tiryaki   | 22.02.2021
Ankaragücü ve Rizespor puanları paylaştı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

51. Endri Çekiçi'ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Dokovic'in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı.

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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