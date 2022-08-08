Ankaragücü ve Konyaspor yenişemedi

Ankara
10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
47. dakikada Bruno Paz'ın sol kanattan ortasında arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
49. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda kaleci Sehic, mutlak golü önledi.
85. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ali Sowe ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, top uzak köşeden auta gitti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
MKE Ankaragücü, bir sezon sonra Süper Lig'de çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.