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Spor, Futbol

Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Fatih Çakmak   | 21.02.2021
Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan/AA

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Hikmet Karaman ile geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor'la golsüz berabere kalan başkent ekibi, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta önemli bir puan aldı.

MKE Ankaragücü'nde HES Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Atakan Çankaya'nın ayak bileği iç ve dış yan bağ kompleksinde tam kat yırtık, eklem kapsülünde kanama ve yaygın kemik ödemi tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanan Alper Potuk ise takımla antrenmanlara katıldı.

Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Michal Pazdan ve sarı kart cezalısı Zvonimir Sarlija, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan MKE Ankaragücü, 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

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