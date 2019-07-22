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Spor, Futbol

Ankaragücü Kitsiou'yu renklerine bağladı

MKE Ankaragücü geçen sezon ara transfer döneminde PAOK'tan kiraladığı Yunan milli futbolcu Kitsiou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.07.2019
Ankaragücü Kitsiou'yu renklerine bağladı

Ankara

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kitsiou'nun transferi konusunda Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK ile anlaşıldığı ve 25 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği PAOK'ta başlayan Kitsiou, MKE Ankaragücü öncesi Belçika'nın Sint-Truidense takımında oynadı.

Yunanistan Milli Takımı formasını 2 kez giyen Kitsiou, transferine ilişkin "Muhteşem taraftarımızın desteğiyle Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Ankaragücü Yalçın Ayhan ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, stoper Yalçın Ayhan ile sözleşme imzaladı. 

Başkent ekibinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan'ın da yer aldığı aktarıldı. 

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