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Spor, Futbol

Ankaragücü deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Abdullah Doğan   | 23.01.2023
Ankaragücü deplasmanda kazandı

Konya

İlk yarı 

15. dakikada Konyaspor'un ceza yayı önünden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Endri Çekiçi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

19. dakikada Paz'ın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

37. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada konuk ekip öne geçti. Marlon'un sol kanattan ortasında Sowe'nin altıpas üstüne indirdiği topa bekletmeden vuran Zahid, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

84. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Ikpeazu'nun kafa vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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