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Spor, Futbol

Ankara'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 bitti.

Halil İbrahim Avşar   | 19.09.2020
Ankara'da gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 bitti.

İlk yarı

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.

İkinci yarı

52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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