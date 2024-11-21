Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezon 24 Kasım'da başlayacak

Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonda 12 takım mücadele edecek.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk devrenin 2 Şubat, sezonun ise 25 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.
Ligin ilk hafta karşılaşmaları şöyle:
ODTÜ Teknokent SK-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK
Alves Kablo Ampute Futbol SK-Konya Ampute Futbol SK
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK
Sakarya Bedensel Engelliler SK-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK
Şahinbey Belediye SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK
Gebze Belediyesi Ampute Futbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ligde geçen sezon Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyon olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.