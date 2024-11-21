Dolar
34.48
Euro
36.40
Altın
2,664.05
ETH/USDT
3,345.70
BTC/USDT
97,198.00
BIST 100
9,296.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezon 24 Kasım'da başlayacak

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezon 24 Kasım'da başlayacak

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonda 12 takım mücadele edecek.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk devrenin 2 Şubat, sezonun ise 25 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Ligin ilk hafta karşılaşmaları şöyle:

ODTÜ Teknokent SK-Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK

Alves Kablo Ampute Futbol SK-Konya Ampute Futbol SK

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK

Sakarya Bedensel Engelliler SK-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK

Şahinbey Belediye SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK

Gebze Belediyesi Ampute Futbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ligde geçen sezon Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyon olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim bir meslektir
Diyanet'ten inşası devam eden camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
"Yenidoğan çetesi" hastanesinde refakatçi hemşirenin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
Bursa ve Balıkesir’de sağanak ve lodos etkili oluyor
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye saldırısını şiddetle kınadı

Benzer haberler

Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezon 24 Kasım'da başlayacak

Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezon 24 Kasım'da başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet