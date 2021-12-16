Dolar
15.17
Euro
17.17
Altın
1,786.28
ETH/USDT
4,025.80
BTC/USDT
48,752.00
BIST 100
2,192.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 16.12.2021
Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak

İzmir

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.

Giresunspor'la 13. randevu

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.

Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Japonya'da Kovid-19'a karşı takviye doz aşı için onay aldı
Çin'de Kovid-19 vakalarının sayısı 100 bine ulaştı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 32'ye çıktı
İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak

Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Türkiye futbolda aracılık hizmetlerine en fazla ödeme yapan 10. ülke

2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi

2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde tek hedefi galibiyet

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde tek hedefi galibiyet
Türkiye'nin, Portekiz ile yapacağı maç Dragao Stadı'nda oynanacak

Türkiye'nin, Portekiz ile yapacağı maç Dragao Stadı'nda oynanacak