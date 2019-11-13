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Spor, Futbol

Ali Palabıyık San Marino-Kazakistan maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Palabıyık, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki San Marino-Kazakistan karşılaşmasında düdük çalacak.

Metin Arslancan   | 13.11.2019
Ali Palabıyık San Marino-Kazakistan maçını yönetecek

İstanbul

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri I Grubu'ndaki San Marino-Kazakistan karşılaşmasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre San Marino'nun Serravalle şehrinde 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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