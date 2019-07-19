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Spor, Futbol

Ali Koç'tan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Metin Arslancan   | 19.07.2019
Ali Koç'tan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama mesajı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün YouTube sayfasından yapılan paylaşımda Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarları yeni sezon formasıyla selamladı.

Koç, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'mizin renklerini, şanlı bayrağını ve güçlü armasını dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden tüm taraftarlarımızı, derneklerimizi ve kongre üyelerimizi, stadımızdan dün lansmanını yaptığımız yeni sezon formamızla beraber sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen, camiamızın gönlünde çok ayrı bir yeri olan asırlık çınarımızın gölgesinde, köklü tarihimizi simgeleyen 19 Temmuz günü."

Sarı-lacivertli taraftarların her şartta kulübün yanında olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük kulübün bir parçası olan, ellerinden gelen tüm destekleriyle tribünlerde, salonlarda, gerektiğinde sokakta iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık ve aidiyet duygusuyla Fenerbahçe'nin yanında olan, yeri geldiğinde sarı-lacivert, yeri geldiğinde fener olan tüm taraftarlarımızın '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü canıgönülden kutlarım."

Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğini aktaran başkan Ali Koç, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bu kulüp sizinle güçlü, sizlerle ayrıcalıklı. Sizlerin desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce sahiptir. Yarıştığımız her kulvarda zirveye oynayan bir spor kulübünden daha fazlası anlayışıyla, camiasıyla öncü ve örnek olan bir Fenerbahçe dileğiyle, birlik ve beraberliğin hiç eksilmediği sarı-lacivert başarılarla dolu daha nice 19 Temmuzlar temenni ediyorum. Bir kez daha iyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

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