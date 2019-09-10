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Spor, Futbol

Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Berad Büyük   | 10.09.2019
Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev

Istanbul

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.

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