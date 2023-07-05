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Spor, Futbol

Ali Koç: Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak

Emrah Oktay  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Ali Koç: Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak." dedi.

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