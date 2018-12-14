Alex'ten Ersun Yanal'a destek

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için destek mesajı gönderdi.

anasayfa > spor, futbol 14.12.2018

Alex'ten Ersun Yanal'a destek

İSTANBUL

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için destek mesajı gönderdi.

Alex, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim." ifadesini kullandı.

Brezilyalı eski futbolcu, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki ilk döneminden kısa bir süre önce takımdan gönderilmişti.

Muhabir: Süha Gür

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